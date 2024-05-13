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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الزمالك تغادر المغرب بعد مواجهة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار وجدة بالمغرب، في طريقها عائدة إلى القاهرة بعد خوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.


ومن المقرر أن تستغرق رحلة الطيران إلى القاهرة حوالي خمس ساعات تقريباً.


وكان مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لببب وفر طائرة خاصة للبعثة  في رحلة المغرب لتوفير كافة سبل الراحة للفريق.


وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل للتتويج باللقب.

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