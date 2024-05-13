مكافحة وعلاج الإدمان : نستهدف الوصول إلى زيرو متعاطين من موظفي الدولة

أكد مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه نستهدف أن تكون نسبة المتعاطين في الجهاز الإداري للدولة 0%، مشيرا إلى أنه بدأنا بشكل مباشر الكشف على سائقي الحافلات المدرسية وكان ذلك في عام 2017، وكانت نسبة التعاطي 17%، وهي نسبة كبيرة، ومع استمرارية الحملات، فإن النسبة انخفضت إلى أقل من نصف بالمائة.

وقال مدحت وهبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية” أنه إننا نعتبر الموظف الذي يتقدم للحصول على العلاج مريضا، مؤكدا أنه نوفر له كل الخدمات العلاجية دون أن يقع تحت طائلة القانون أو أي مسائلة أو الفصل من العمل.

وتابع المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه على مدار آخر 9 أشهر تقدم أكثر من 2500 موظف بالجهاز الإداري للدولة بطلب العلاج من التعاطي، وبالفعل، يتم تقديم الخدمات العلاجية لهم حاليا، واعتبارهم مرضى دون أي مسائلة قانونية.