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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضرب شحاتة| منشور مثير من خالد الغندور عن مباراة الزمالك ونهضة بركان

خالد الغندور
خالد الغندور

نشر خالد الغندور نجم الزمالك السابق منشورا حول مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب الغندور :"يظهر أن الزمالك كان عنده حق ضد هيثم قيراط  حكم الفار بسبب عدم استدعاء الحكم في واقعة ضرب محمد شحاته فيوجهه بدون كورة".

نجح الزمالك في إحراز هدف في بداية الشوط الثاني أمام نهضة بركان المغربي عن طريق سيف الجزيري ليقلص الفارق.

 

وكان فريق نهضة بركان المغربي انهى الشوط الاول امام الزمالك متقدما بهدفين دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

سجل إيسوفو دايو الهدف الأول لنهضة بركان في شباك الزمالك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 13 من المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

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