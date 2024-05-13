أخرج يا مجرم.. بن جفير يتعرض لهجوم في فعالية تأبين بأسدود |فيديو

تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير لمضايقات من قبل مجموعة صغيرة في حفل تأبين بالمقبرة العسكرية في أسدود، ما أثار توترات داخل الحشد.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، صرح أحدهم بالقول “اخرج من هنا أيها المجرم”، بينما كان بن جفير يمشي على المسرح.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، امرأة مسنة وهي تصرخ ضد بن جفير بشكل متكرر، بينما حاول ضابط شرطة إبعاد الحشد عنها.

وصرخ رجل في اتجاه شرطي "اطردها"، بينما قال آخر: "لا تطردها".

كما بدأ الآخرون من حولها يتجادلون، حيث عرّف بعضهم أنفسهم بأنهم عائلات ثكلى.