رامي متولي يكشف علاقة فاتن حمامة بأمنية الزعيم عادل إمام|فيديو

أكد الناقد الفني رامي متولي، أن أول مساحة دور كبيرة للفنان عادل إمام كانت بفيلم البحث عن فضيحة، لافتًا إلى أن قبلها شارك في العديد من الأعمال بأدوار صغيرة ومنها مع الفنانة شادية التي كان لها دور كبير في دعم عادل إمام.

وأوضح رامي متولي خلال لقائه عبر فضائية “صدى البلد”، أن عادل إمام كان يتمنى العمل مع فاتن حمامة لكن جمعتهما سهرة تلفزيونية واحدة فقط ومعه سعيد صالح، لافتًا إلى أن الزعيم جمع بين مدرسة نجيب الريحاني وفؤاد المهندس.

وأشار إلى أن نقطة الانطلاق في التلفزيون والدراما بمسلسل أحلام الفتى الطائر مع وحيد حامد، كما شكل معه والمخرج شريف عرفة ثلاثية في «اللعب مع الكبار، طيور الظلام، النوم في العسل، الإرهاب والكباب».

وقال الناقد الفني رامي متولي أيضًا إن هناك فيلمين للزعيم عادل إمام ضمن قائمة أهم 100 فيلم بالسينما المصرية، ومنهما «اللعب مع الكبار».



