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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أسامة ربيع: 567.83 مليار جنيه إجمالي مشروع موازنة هيئة قناة السويس 2024-2025

اجتماع لجنة الخطة
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إجمالي مشروع موازنة الهيئة العامة المالي لقناة السويس 2024/2025 بنحو  567.83 مليار جنيه، والإيرادات 419.4 مليار جنيه، والتكليف والمصروفات 204.9 مليار جنيه وصافي الربح 214.5 مليار جنيه والإيرادات الرأسمالية 147.628 مليار جنيه، فيما تبلغ توقعات الإيرادات بالدولار الأمريكي نحو 9 مليار دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لـ هيئة قناة السويس عن العام المالي 2024/2025.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر نتيجة هجمات الحوثيين، حيث حولت  3395 سفينة طريقها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بدلا من قناة السويس، مشيرًا إلى أن هذا الطريق البديل به قرصنة وتزيد الرحلة فيه لأكثر من 10 أيام، قبل يوحد طريق مثالي بديل للقناة وهذا ما أثبته العالم كله.

وتحدث عن جهود الهيئة لمواجهة الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن عملنا على تقديم بعض الخدمات مثل خدمة إصلاح وصيانة السبت وخدمة تغيير الاطقم البحيرة خدمة التزود بالوقود وخدمة الإسعاف البحري.

وقال إن إيرادات الهيئة يتم تحويلها بالدولار إلى البنك المركزي والذي يقوم بتحويلها إلى الجنيه المصري، وتحصل وزارة المالية على 60 % من الإيرادات فيما تحصل الهيئة على 40%.

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