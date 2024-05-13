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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سميرة عبد العزيز تكشف لـ صدى البلد تفاصيل دورها في " قلع الحجر"

صدى البلد

كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز تفاصيل الشخصية، التي قدمتها خلال مسلسل “قلع الحجر”، الذي  تم عرضه  ضمن دراما موسم رمضان 2024.

وتحدثت سميرة عبد العزيز في لقاء خاص لـ صدى البلد   قائلة :" قمت خلال الأحداث بتجسيد دور أم لأحد الشباب وأحاول أن أوجهه وأرشده لتجنب التعامل مع أصدقاء السوء، وعدم ارتكاب الأخطاء. 
و تابعت سميرة عبد العزيز أنا بحب العمل جدا و أكون سعيدة في التمثيل.

و استطردت سميرة عبد العزيز أن دور الأم مهم جداً في المجتمع، موضحة أن أنا قدمت كثير من أدوار الأم لكثير من العظماء مثل الترمذي والشعراوي وأم كلثوم وعبد الوهاب وأخت عبد الحليم .

وأشارت الفنانة سميرة عبد العزيز، إلى أن أحب لقب أم العظماء كثيراً لأن التي تربي العظماء هي ست عظيمة مثلهم.

 

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IMG_20240513_123022
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