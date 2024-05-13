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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

صدى البلد

 شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، حملة مداهمات بالضفة الغربية اعتقلت خلالها 15 فلسطينيا على الأقل، بينهم طفلان، وأسرى سابقون.

وقال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: بيت لحم، والخليل، ورام الله، وأريحا، والقدس، وقلقيلية التي شهدت عملية اقتحام واسعة تحديدا في بلدة عزون، رافقها عمليات تحقيق ميداني مع العشرات من المواطنين.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، خلال عمليات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، بلغت نحو (8725)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات لضفة الغربية نادي الأسير الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا

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