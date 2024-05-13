أهمها السد العالي| الري: صيانة وإحلال المنشآت .. وتكنولوجيا حديثة في البناء

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدعم الذي حدث لقطاع الري خلال العشر سنوات الأخيرة، كان دعما غير مسبوق، مشيرا إلى أنه بفضل هذا الدعم، ساهم في توفير المشروعات العملاقة في مجال الري.

وقال سويلم، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن هناك تطوير غير مسبوق في صيانة وإحلال المنشآت وأهمها السد العالي، مؤكدا أنه يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة في البناء.

وتابع وزير الموارد المائية والري، أنه تم تطوير آليات الري، حيث تم التحويل من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط وإعطاء إنتاجية عالية من المحاصيل.

