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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوناك يحذر من متطرفين يسعون لتقسيم بريطانيا

سوناك
سوناك

حذر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الاثنين، من أن السنوات الخمس المقبلة هي الأخطر في تاريخ بريطانيا.

وقال سوناك، في خطاب رئيسي له اليوم الاثنين، إن هناك متطرفون يستغلون الصراعات العالمية لتقسيم بريطانيا.

وتابع: "أرفض ادعاءات حزب العمال ومطالبته بتغيير الحكومة"؛ مشيرا إلى أنه لا يمتلك خطة لحماية حدود بريطانيا وأمنها واقتصادها.

وأوضح سوناك أن: "حزب العمال يريد الانسحاب من الناتو ويعرض بريطانيا للخطر "؛ مشددا على أن حكومته اتخذت قرارات صعبة لإعادة بريطانيا إلى الطريق الصحيح.

وشدد على أن "الحفاظ على أمن بريطانيا أولوية وقمنا بزيادة الإنفاق الدفاعي".

وأشار سوناك إلى أن سبب زيادة الانفاق الدفاعي مقارنة بعام 2010، هو لحكومة كانت "مفلسة" في عام 2010 بعد امتداد حزب العمال الأخير في السلطة، وكان لا بد من اتخاذ "خيارات صعبة".

وقال سوناك إنه "يشكر" أسلافه على اتخاذ مثل هذه القرارات الصعبة؛ مهاجما حزب العمال - قائلا إنه" لا يعتقد أنهم كانوا سيتخذون نفس الخيار الذي اتخذه".

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