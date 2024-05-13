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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرب عادت لأوروبا.. سوناك يحذر من تصعيد نووي الأخطر منذ أزمة الصواريخ الكوبية

رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا

حذر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الاثنين، من التصعيد؛ مشير إلى أن "الحرب عادت إلى أوروبا".


ووفقا لصحيفة "اندبندنت" البريطانية، سلط سوناك، في خطابه الذي طال انتظاره، الضوء على "تهديدات المملكة المتحدة من الدول الاستبدادية بما في ذلك روسيا وإيران وكوريا الشمالية والصين"، على حد قوله.

وتابع قائلا: "إنهم يعملون على "تقويض" قيم المملكة المتحدة".

وأضاف رئيس وزراء بريطانيا: "مع التركيز بشكل خاص على فلاديمير بوتين، فإن الرئيس الروسي جعلنا أقرب إلى تصعيد نووي خطير أكثر من أي وقت مضى منذ أزمة الصواريخ الكوبية".

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