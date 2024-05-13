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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب بالكويت| تفاصيل

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا في الكويت الأسبوع الماضي.
 

تألقت شيرين عبد الوهاب في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة باللون الأسود المزين بالورود ذات اللون الذهبي.

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علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، على إطلالة شيرين عبد الوهاب في حفلها بالكويت قائلا:"الفستان سبق و لبسته ممثلة مصرية بتتذكروا مين هي؟..الفستان حلو ما اختلفنا... بس مش مناسب شيرين."


تابع:"دائما بقول و بعيد و بكرر... المناطق اللي فيها volume بالجسم لازم نبعتد فيها عن التفاصيل الكثيرة و الحركات لانها رح تزيد من ضخامة هيدي المناطق، و لازم نعتمد البساطة بالتصميم و القماش بهيدي المناطق."
أكد في منشوره:"يعني الفستان ضخّملها الجزء العلوي ل شيرين بسبب الورود و الحركات اللي فيه... حتى القصة من فوق بحد ذاتها بتعرّض...الشعر و المكياج حلوين كالعادة (بحب شيرين بالشعر الطويل بس الواضح هي بتحبه هيك)...و بعطي الاطلالة 7.5/10."

 

شيرين عبد الوهاب
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