ننشر طلبات دفاع المتهم الثاني في تهريب المهاجرين من مصر إلى أمريكا

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، إلى دفاع المتهم الثاني في قضية تهريب المهاجرين من مصر إلى أمريكا بطريقة غير شرعية.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي.



وطالب دفاع المتهم الثاني، ببطلان إجراءات التفتيش والقبض والتفتيش للمتهم الثاني لحصوله دون إستصدار إذن من النيابة العامة.



ودفع محامي المتهم الثاني، ببطلان كافة الإجراءات التي اتخذت من قبل ضابط الواقعة بالإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار.