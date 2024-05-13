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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بلاش نعشم الجماهير.. حسام حسن يرد على ضمان التأهل لكأس العالم

حسام حسن
حسام حسن

أطلق حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، رسالة تحذير للمحللين الرياضيين بخصوص فرص تأهل الفراعنة لنهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. 

وأكد حسن، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، أهمية عدم إثارة التفاؤل المفرط لدى الجماهير بشأن تحقيق التأهل، حيث أشار الفرق بين عدد اللاعبين المحترفين المتاحين لمصر مقارنةً بمنافسيها مثل بوركينا فاسو وغينيا. 

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وأوضح حسن أن مصر تعتمد فقط على ثمانية محترفين، بينما يمتلك بوركينا فاسو 28 لاعبًا وغينيا 26 لاعبًا، ما يجعل المنافسة صعبة للغاية بالنسبة للفراعنة.


وأكمل حسام حسن،:" بلاش نعشم الجماهير إننا تأهلنا لكأس العالم لسه المشوار طويل والمنافسة قوية".

حسام حسن منتخب مصر بوركينا فاسو غينيا

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