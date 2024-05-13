الصومال .. مقـ.ـتل 30 شخصا في منطقة شابيلي الوسطى

قُـ.ـتل ما لا يقل عن 30 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين ميليشيات عشائرية في قريتي بور شيك وبيو كادي في منطقة شابيلي الوسطى بجنوب الصومال، حسبما أفاد موقع كاسيمادا أونلاين الإخباري.

استمرت المعارك المسلحة حتى مساء أمس الأحد، مما أجبر سكان القريتين والمناطق الريفية المجاورة على الفرار من منازلهم.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من توسط السلطات الصومالية في هدنة بين عشيرتين في المنطقة لإنهاء القتال المستمر منذ أسابيع والذي أدى إلى مقتل مدنيين وتدمير الممتلكات.

وهدد رئيس المخابرات الصومالية، الذي تحدث في هذا الحدث، بأن الحكومة لن تدخر جهدا لتقديم الأشخاص الذين يؤججون الصراعات العشائرية إلى العدالة.

و منذ أن استولى الجيش الصومالي إلى جانب الميليشيات العشائرية على مساحات واسعة من الأراضي في المنطقة من حركة الشباب في عام 2022، قُتل عشرات الأشخاص في اشتباكات طائفية في منطقتي هيران وشبيلي الوسطى.

وعلى الرغم من وعود السلطات بالمساءلة، فإن مثل هذه الصراعات لا تظهر أي علامة على التراجع.