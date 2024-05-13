عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة فني لفضيلة المفتي لاتهامه بقـ.ـتل شخص في القليوبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، إحالة فني ألوميتال لاتهامه بقتل شخص خلال مشاجرة فيما بينهم، حيث سدد له عدة طعنات بالصدر والرقبة، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12437 لسنة 2023 جنايات قسم اول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1241 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد م ز"، 24 سنة، فني ألوميتال، مقيم منطقة بيجام دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لأنه في يوم 21 / 12 / 2022 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتل عمداً المجني عليه وليد مهدي فهمي عطية مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذاً لذلك الغرض بيت النية وعقد العزم على إنفاذ مشروعه الإجرامي فأعد له سلاحاً أبيضاً - سكين - تالي الوصف، وتوجه صوب محل سكنه وتشادا، وفي خلسة من أمر المجني عليه، جهر المتهم بسلاحه الأبيض المار بيانه من طيات ملابسه وطعنه به طعنتين غائرتين في صدره وظهره، قاصداً من فعلته إزهاق روحه فأحدث به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية سلاحاً أبيضاً - على النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. رفع اسم نسرين طافش من قوائم المنع من السفر

"قبائل سيناء": الدولة نجحت في القضاء على الإرهاب.. ونرفض التهجير القسري للفلسطينيين

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

رد حازم من حسام حسن على أزمة لاعبي الأهلي مع المنتخب

انفراد| شاهد بقضية جواهرجي بولاق: كنت شاكك في المتهم .. و«الخناجري» عشرة سنين

زلزال بقوة 4.9 ريختر فى إثيوبيا.. خبير يكشف تأثيره على سد النهضة

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

موضوعات متعلقة

"تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".. ماراثون للابتكارات بجامعة بنها سبتمر 2024

محافظ القليوبية يستقبل مجلس إدارة مجلة الجامعة والمجتمع ويشيد بأدائها

محافظ القليوبية يتابع رصف شارع كورنيش النيل بالقناطر الخيرية

مصرع طفلة وإصابة شخصين فى تصادم سيارة على مزلقان بالقليوبية

إصابة شخص في تصادم دراجة وسيارة ملاكي بالقليوبية

بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد

ضبط 3 أشخاص بتهمة النصب على المواطنين بالقليوبية

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مداخل مدينة بنها

ترشيحاتنا

بكري: اتحاد القبائل العربية لا يمكن أن يكون بغرض الفرقة.. والعرجاني رجل وطني

جيش الاحتلال يعلن تدمير منصتي صواريخ لـ حزب الله في لبنان |شاهد

حريق هائل يلتهم منزلين في القليوبية

المرصد الأورومتوسطي: قوات الاحتلال اقتحمت مراكز الإيواء بمدارس الأونروا في جباليا

"قبائل سيناء": الدولة نجحت في القضاء على الإرهاب.. ونرفض التهجير القسري للفلسطينيين

أردوغان: أكثر من 1000 عضو لحماس يتلقون العلاج في المستشفيات التركية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر إطلالة روبي في أحدث ظهور يثير ضجة| رقم صادم

بعد إعلان إصابته بالسرطان .. أول ظهور للفنان محمد عبده في منزله

كاجوال لافت .. سهر الصايغ تستعرض رشاقتها

فستان قصير .. دينا الراقصة تثير الجدل بفيديو جديد

فيديو

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

قبل عيد الأضحى .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-