إحالة فني لفضيلة المفتي لاتهامه بقـ.ـتل شخص في القليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، إحالة فني ألوميتال لاتهامه بقتل شخص خلال مشاجرة فيما بينهم، حيث سدد له عدة طعنات بالصدر والرقبة، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12437 لسنة 2023 جنايات قسم اول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1241 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد م ز"، 24 سنة، فني ألوميتال، مقيم منطقة بيجام دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لأنه في يوم 21 / 12 / 2022 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتل عمداً المجني عليه وليد مهدي فهمي عطية مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذاً لذلك الغرض بيت النية وعقد العزم على إنفاذ مشروعه الإجرامي فأعد له سلاحاً أبيضاً - سكين - تالي الوصف، وتوجه صوب محل سكنه وتشادا، وفي خلسة من أمر المجني عليه، جهر المتهم بسلاحه الأبيض المار بيانه من طيات ملابسه وطعنه به طعنتين غائرتين في صدره وظهره، قاصداً من فعلته إزهاق روحه فأحدث به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية سلاحاً أبيضاً - على النحو المبين بالتحقيقات.