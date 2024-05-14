بسعرها الرسمي.. إم جي ZS موديل 2024 أرخص سيارة رياضية

تعتبر النسخة ZS هي ارخص سيارة تقدمها علامة MG في السوق المصري، وذلك عن الفئة الرياضية "كروس اوفر"، والتي تنطلق محليًا عبر 3 فئات هم COMFORT، وفئة COMFORT ACC، والفئة LUXURY كاملة التجهيزات، مع أسعار رسمية تبدأ من 975 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" مواصفات وأسعار ام جي ZS موديل 2024 الرسمية في مصر

ام جي ZS موديل 2024

قدرات وتجهيزات السيارة ام جي ZS موديل 2024

كاميرا خلفية، حساسات ركن.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

زجاج كهربائي لجميع النوافذ.

ريموت تحكم.

مصابيح ضباب.

مثبت سرعة.

انذار مانع للسرقة ونظام إيموبليزر.

ام جي ZS موديل 2024

مكيف هواء.

مرايات جانية كهربائية.

شاشة ملونة تعمل باللمس.

عجلة قيادة "مالتي فانكشن".

بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي.

وسائد هوائية للحماية AIRBAGS.

فرامل ABS مانعة للانغلاق.

برنامج التوزيع الالكتروني EBD.

ام جي ZS موديل 2024

نظام الثبات الالكتروني ESP.

مدخل USB.

محرك بقوة 119 حصان.

سعة 1500 سي سي 4 سلندر.

عزم اقصى للدوران 150 نيوتن متر.

ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار.

وقت التسارع 10.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

استهلاك للوقود بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

ام جي ZS موديل 2024

أسعار ام جي ZS موديل 2024 الرسمية في مصر

أول فئة COMFORT موديل 2024 بسعر 975 ألف جنيه.

ثاني فئة COMFORT ACC موديل 2024 بسعر مليون جنيه.

ثالث فئة LUXURY موديل 2024 بسعر مليون و20 ألف جنيه.