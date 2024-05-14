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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسعرها الرسمي.. إم جي ZS موديل 2024 أرخص سيارة رياضية

ام جي ZS موديل 2024
ام جي ZS موديل 2024

تعتبر النسخة ZS هي ارخص سيارة تقدمها علامة MG في السوق المصري، وذلك عن الفئة الرياضية "كروس اوفر"، والتي تنطلق محليًا عبر 3 فئات هم COMFORT، وفئة COMFORT ACC، والفئة LUXURY كاملة التجهيزات، مع أسعار رسمية تبدأ من 975 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" مواصفات وأسعار ام جي ZS موديل 2024 الرسمية في مصر

ام جي ZS موديل 2024 

قدرات وتجهيزات السيارة ام جي ZS موديل 2024 

 

  • كاميرا خلفية، حساسات ركن.
  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • زجاج كهربائي لجميع النوافذ.
  • ريموت تحكم.
  • مصابيح ضباب.
  • مثبت سرعة.
  • انذار مانع للسرقة ونظام إيموبليزر.
ام جي ZS موديل 2024 
  • مكيف هواء.
  • مرايات جانية كهربائية.
  • شاشة ملونة تعمل باللمس.
  • عجلة قيادة "مالتي فانكشن".
  • بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي.
  • وسائد هوائية للحماية AIRBAGS.
  • فرامل ABS مانعة للانغلاق.
  • برنامج التوزيع الالكتروني EBD.
ام جي ZS موديل 2024 
  • نظام الثبات الالكتروني ESP.
  • مدخل USB.
  • محرك بقوة 119 حصان.
  • سعة 1500 سي سي 4 سلندر.
  • عزم اقصى للدوران 150 نيوتن متر.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار.
  • وقت التسارع 10.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.
  • استهلاك للوقود بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.
ام جي ZS موديل 2024 

أسعار ام جي ZS موديل 2024 الرسمية في مصر 

 

أول فئة COMFORT موديل 2024 بسعر 975 ألف جنيه.

ثاني فئة  COMFORT ACC موديل 2024 بسعر مليون جنيه.

ثالث فئة LUXURY موديل 2024 بسعر مليون و20 ألف جنيه.

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