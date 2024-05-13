الدخول مجانا .. الأعلى للآثار: أنشطة تثقيفية ومحاضرات بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف

قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار ، إنه بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف سيكون متاحف مصر بالكامل مجانا امام المواطنين يوم السبت المقبل .

وأضاف مؤمن عثمان ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " مع خيري " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أن عدد المتاحف المفتوحة هي 32 متحف مصري ، وندعو الاسرة المصرية لزيارة المتاحف .

واردف : نحن على اهبة الاستعداد لاستقبال كافة الجمهور بفائاته المختلفة .

وأوضح : المتاحف تعد ايضا مكان تعليمي وتساهم في البحث العلمي ، كما سنوفر انشطة تثقفية ومحاضرات بمناسبة هذا اليوم.