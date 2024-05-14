عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريم بسيوني: جائزة الشيخ زايد للكتاب عالمية وسعيدة لأنها مقدمة لمصر

الروائية ريم بسيوني
الروائية ريم بسيوني

علقت  الروائية ريم بسيوني على حصولها على جائزة الشيخ زايد للكتاب في فرع الاداب عن رواية " الحلواني  " قائلة : "سعادتي الرئيسية أنها جائزة لمصر وليس لي فقط والجوائز بالنسبة للكاتب هي القاري   والشارع  هي أهم جائزة للكاتب  لما يحس القاريء أن الكاتب صادق  معاه وأنه يوصل إليه جزء من روحه ومابداخله بإحساس  صادق  هذه أهم عوامل نجاح الكاتب . 


تابعت  خلال  لقاء  عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة   “ ON":" الجوائز  في حد ذاتها مهمة أيضاً جداً  بالنسبة للكاتب بالاخص  جائزة الشيخ زايد   للكتاب لانها ليس محلية فقط بل عالميه  وتعطي فرصة للكاتب أن يعرف أكثر في الخارج ". 


  لفتت  إلى صعوبة الدمج بين العملين  كأديمية و روائية  قائلة : العمل بين كلا المجالين ضاغط لاني ببقى عاوزة اشتغل على نفسي في الاتنين وهذا يسلب مني الوقت المخصص لنفسي  ". 


اردفت : " الكتابة مرهقة جدا وتستغرف عشرات الساعات في اليوم لكن في ذات الوقت  أحاول ان اقوم بعمل المجالين سوياً علمية وروائية  و توقفت عن الكتابة الروائية 7 سنين وده سبب وقتها أزمة نفسية لي وإعتقدت أن موهبتي إنتهت  حينها ."
وعن إختيارها  للروايات التاريخية  وهل يعد ذلك هروباً من الواقع  قالت : "  أنا بحب أتعلم  وفي أول زيارة لي لمسجد السلطان حسن عام 2013  إلى الان وأنا غارقة في التاريخ  الاسلامي وأصبح لدي  مصادر ومكتبة كاملة  بمصادر أجنبية وعربية عن التاريخ الاسلامي وبالتالي  لجأت للرواية التاريخية  ليس هروبا بقدر ماهو  توعية لنفسي ومكنتش عارفة كتير عن هذا التاريخ العظيم ". 


أردفت : " علاقتنا معقدة بتاريخنا.. تاريخنا ممتد ومتواصل ومتشابك. ولكن لازم التدقيق التاريخي في الروايات التاريخية، لكن لازم الخيال يجنح. 

 

وعن  ثلاثية المماليك وتاثيرها في نجاحها بين الناس  وسبب شهرتها علقت قائلة : " كنت بحاول أكون صادقة  كنت بطلع الي جوايا وأكون صادقة    مكنتش بفكر تنجح إزاي  ؟ . 


وعن  أول رواية كتبتها قالت : "أول رواية كتبتها كان عمري 12 سنة.. ووالدي ووالدتي كانوا يدعموني بشدة.

الإعلامية لميس الحديدي الشيخ زايد برنامج كلمة أخيرة جائزة الشيخ زايد للكتاب جائزة الشيخ زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال إثيوبيا| أستاذ موارد مائية يحذر من كارثة.. فيديو

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

تفاصيل ما حدث فى غرفة ملابس الزمالك بعد الخسارة من نهضة بركان

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

نزلت 6 آلاف جنيه| أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم.. وهذا سعر التكييف

15 تصريحا ناريا.. حسام حسن يكشف لأول مرة حقيقة الأزمة مع صلاح

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

مجدي عبد الغني يثير الجدل بسؤال عن استدعاء مصطفى شوبير للمنتخب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

7 أشياء قبل النوم حرص عليها رسول الله ويغفلها كثيرون.. فهل تعرفها؟

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-0 بالدوري الإسباني

ماذا قال حسين لبيب للاعبي الزمالك عقب مباراة نهضة بركان؟.. حتحوت يوضح

مباراة الأهداف الملغية| التعادل 3-3 يحسم مواجهة ليفربول وأستون فيلا

جاءت من القلب.. تعليق ناري من هاني حتحوت على تصريحات حسام حسن

فئة 6 آلاف جنيه.. أفضل موبايل أوبو بكاميرا وبطارية جبارة لمحدودي الدخل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. أبنة هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

خطيرة ولذيذة.. طريقة عمل الكبدة بالخل والثوم والبقدونس

إنجاز تاريخي.. سباق بين شيكابالا ولاعب نهضة بركان على خطف رقم قياسي

أكلة الصيف الشهيرة .. إليك فوائد وأضرار الباذنجان

فيديو

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-