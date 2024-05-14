مباراة الأهداف الملغية| التعادل 3-3 يحسم مواجهة ليفربول وأستون فيلا

حسم التعادل الإيجابي 3-3 مواجهة أستون فيلا وليفربول، على ملعب فيلا بارك، ضمن مباريات الجولة 37 للبريميرليج.

وسجل أهداف ليفربول إيميليانو مارتينيز حارس استون فيلا في مرماه في الدقيقة الثانية، وكودي جاكبو في الدقيقة 23، وجاريل كوانساه في الدقيقة 48، فيما سجل اهداف أستون فيلا كل من يوري تيليمانس في الدقيقة 12، وجون دوران هدفين في الدقيقتين 85 و88.



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 79 في المركز الثالث بجدول الترتيب للدوري الأنجليزي، ورفع أستون فيلا رصيده للنقطة 68 في المركز الرابع.

وكشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه أستون فيلا، مساء اليوم الاثنين على ملعب فيلا بارك، ضمن مباريات الجولة 37 للبريميرليج.

ودفع كلوب بالثلاثي كودي جاكبو ولويس دياز ومحمد صلاح، في هجوم ليفربول.

وعلى الجهة الأخرى، يقود هجوم فريق المدرب أوناي إيمري، الدولي الإنجليزي أولي واتكينز.

وجاء تشكيلا الفريقين كالتالي:

أستون فيلا: مارتينيز - كونسا - كارلو - توريس - دين - بايلي - تيليمانس - لويز - ماكجين - ديابي - واتكينز.

ليفربول: أليسون - جوميز - فان دايك - كوانسا - أرنولد - إيندو - ماك أليستر - إيليوت - دياز - جاكبو - صلاح.

