دعوة مجلس الأهلي لحضور نهائي الكونفدرالية.. تفاصيل

كشف الإعلامي أمير هشام تصريحات أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك بشأن دراسة لدعوة مجلس الأهلي لحضور نهائي الكونفدرالية

و كتب أمير هشام : أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك البارزين أكد بتصريح خاص أن هناك دراسة لدعوة مجلس الأهلي لحضور نهائي الكونفدرالية.



وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد العودة من المغرب، عقب خوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غداً الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً للقاء العودة أمام نهضة بركان المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل للتتويج باللقب.