نجم الزمالك السابق ينتقد تصريحات حسام حسن

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أنه لم يتمنى أن تكون تصريحات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بهذا الشكل ضد اللاعبين والدوري المصري.



وقال محمد صلاح خلال تصريحات له مع الإعلامي أمير هشام: "أنتقد تصريحات حسام حسن ، بسبب صناعته فجوة بينه وبين اللاعبين، لأنه شاء أم أبى سيختار من هؤلاء اللاعبين ولن يستورد من الخارج".





وتابع محمد صلاح: "أتمنى من اتحاد الكرة تعيين إعلامي متخصص يتحدث باسم حسام حسن، وابتعاده هو عن الحديث عبر وسائلالإعلام أو التصريحات الصحفية، وأتمنى منه الهدوء".





وأضاف محمد صلاح: "حسام حسن كان في غنى عن تلك التصريحات، وكان يؤجل تصريحاته حتى تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم،وبعدها يهاجم كما يحب".





واختتم: "محمد شحاتة لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، من المواهب في الدوري المصري والذي قد يستفاد منه الجهاز الفني للمنتخبالأول، بالفترة المقبلة".