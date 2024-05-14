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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كسر الـ 2000 جنيه.. تطورات فى أسعار الذهب اليوم | تفاصيل

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاريا آمنا وسط ارتباك الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم

كما يمثل أسعار الذهب أيضا أهمية  بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة  أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية  فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تخبط حاد الأمر الذي يعد مناسب للشراء حيث بلغ سعر عيار 14 حوالي 2053 جنيها.

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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 فى مصر

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تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية.. ومفاجأة في قيمة الأوقية

وسجلت أسعار الذهب اليوم فى محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- تداول سعر الذهب عيار 24 عند 3543 جنيها بيع و 3520 جنيها شراء .

- وبلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 3100 جنيه بيع و نحو 3080 جنيها شراء

- ولامس سعر جرام الذهب عيار 18 عند  2657 جنيها بيع و حوالي 2640 جنيها شراء

- بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2067 جنيها بيع و عند 2053 جنيها شراء

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا 


وعلي المستوي العالمي انخفضت أسعار الذهب إلى نحو 2340 دولارًا للأوقية، مع تحول تركيز المستثمرين إلى تقارير التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع، للبحث عن مزيد من الأدلة حول الاتجاه النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط إشارات متضاربة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين يوم الثلاثاء، يليه مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، بعد تقرير الوظائف الأمريكي الأقل قوة لشهر أبريل وتقرير الوظائف الضعيف الأسبوع الماضي، زادت التوقعات لتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وتتوقع الأسواق أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في التيسير النقدي في سبتمبر، وفي الأشهر الأخيرة، ارتفعت أسعار الذهب، مدفوعة بالاستثمارات القوية في السوق خارج البورصة، والمشتريات المستمرة من البنوك المركزية، وزيادة الطلب من آسيا.

وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق تاريخ عند 2431.55 دولار في أبريل 2024.

وارتفع سعر الذهب 270.85 دولارا للأوقية، أو 13.13% منذ بداية عام 2024، وفقا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

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تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية.. ومفاجأة في قيمة الأوقية

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انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2315.10 دولار أمريكي للأوقية، بحلول نهاية هذا الربع، وفقا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics»، على أن يتم تداوله عند 2385.92 دولار خلال 12 شهرا. 

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