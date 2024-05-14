الأردن توجه نداء مهما لإسرائيل بشأن المسجد الأقصي

عبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن إدانتها لاقتحام المتطرفين، للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف ورفعهم للعلم الإسرائيلي داخل ساحاته تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية، إضافة إلى إعاقة دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وبما يمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وبدوره؛ أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان للوزارة الثلاثاء، أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين لا سيادة لإسرائيل عليه أو على القدس الشرقية المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

ودعا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، واحترام حرمته.

وأعاد السفير القضاة التأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي كافة.