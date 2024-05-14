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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دنيا سمير غانم تبدأ تصوير فيلم الجارداية مع محمد ثروت وتايسون

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

تقوم حاليا الفنانة دنيا سمير غانم بالتحضير إلى فيلمها الجديد "الجارداية" تمهيدا للبدء فى تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال محمد ثروت خلال لقاء ببرنامج عرب وود : اقوم حاليا بالتحضير لفيلم الجارداية مع دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح وتاليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندى.

وأوضح محمد ثروت: أشارك أيضا فى فيلم رى ستارت مع الفنان تامر حسنى وحاليا فى مرحلة التحضيرات أيضا حيث نعقد جلسات عمل من أجل البدء فى تصوير الفيلم.

من ناحية أخرى أكد المخرج مصطفى الصغير، أنه تريطه علاقة صداقة مع الفنان صبري إسنكدر منذ أكثر من 30 سنة، مشيرا إلى أنه ارتبط معه بعدد من الأعمال أبرزها مع الفنان سمير غانم في "بهلول في اسطنبول".

وقال مصطفى الصغير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أنا وهو وهي"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "دينا رامز"، انه بعمل الأن على الأعداد لأن يكون هناك فوازير بموسم رمضان القادم، مؤكدا أن العمل سيكون موجها لكافة الفئات، وليس الأطفال فقط.

وتابع المخرج مصطفى الصغير، أنه محتمل أن يكون هناك مشاركة من الفنانة الكبيرة دنيا سمير غانم، لأداء الفوازير، مؤكدا أنه سيعمل على خروج تلك الفوازير بالشكل الأمثل.

الفنانة دنيا سمير غانم الفنان تامر حسني الفنان سمير غانم دنيا سمير غانم محمد ثروت

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