أحمد حسن: خضوع ثلاثي الأهلي للفحص الطبي.. من هم؟

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن خضوع ثلاثي الفريق الأهلي لفحص طبي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"طبيب الأهلي يقرر خضوع ثلاثي الفريق مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر لفحص طبي قبل مران اليوم للاطمئنان على حالتهم استعداداً لمواجهة الترجي".



بعد الفوز الثمين على بلدية المحلة بنتيجة 2-1 في الجولة الـ22 من دوري NILE، أغلق الفريق الأول لكرة القدم بناديالأهلي ملف المسابقة المحلية وبدأ التحضيرات لمواجهة العظيمة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا

يتطلع عشاق الكرة المصرية للقاء الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته فيتمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل، على ملعب رادس.

وستكون مباراة الإياب يوم السبت 25 مايو في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.