قرارات عاجلة من النيابة.. القصة الكاملة لحريق جراج بمحرم بك وسط الإسكندرية

اندلع حريق بجراج سيارات بمنطقة محرم بك وسط محافظة الإسكندرية، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بعد أن تفحمت 4 سيارات، وذلك دون حدوث إصابات بين المواطنين.

وبدأت الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل جراج بشارع امير البحر، بمنطقة محربك بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى محل البلاغ والدفع بعدد سيارات ومعدات الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من المعاينة الأولية، تفحم 4 سيارات داخل الجراج بشارع أمير البحر، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق في جراج سيارات والتسبب في احتراق 4 سيارات كانت متوقفة بالجراج، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة اثار الحريق وسؤال شهود العيان والمسؤول عن الجراج وحصر التلفيات الناجمة عن الحريق.