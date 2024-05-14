نشرة المرأة والصحة: نصائح للمقبلين على الزواج.. بذور شهيرة تعالج أمراض خطيرة.. إلهام شاهين بفستان يشعل السوشيال ميديا

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

"أوعي تخليه يعطلك".. نصائح للتغلب على الخجل الزائد

يعترف البعض بالشعور بالخجل الزائد، الذى أحيانا يعوق الحياة وبالأخص فى فرص العمل،إذ كنت من ضمن هؤلاء إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في التغلب على الخجل الزائد وتمكينك من التحرر والتفاعل بثقة.

3 حيل ديكور بسيطة تجعل تصميم الحمام الصغير أفضل

تشعرين بضيق مساحة حمام المنزل وتودين إتباع بعض حيل الديكور التى تساعد فى جعل الحمام يبدو بشكل أفضل وأوسع… إليك ثلاث حيل ديكور بسيطة يمكن أن تجعل تصميم الحمام الصغير أفضل.

إطلالة نجلاء بدر على البحر تثير الجدل بالسوشيال ميديا.. شاهد

نشرت الفنانة نجلاء بدر ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة جريئة على البحر .

ستان ومجسم.. إلهام شاهين بفستان يشعل السوشيال ميديا| شاهد

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا جديدة لها أثناء تواجدها بزفاف لأحد اصدقائها.

نصائح للمقبلين على الزواج| تعرف عليها

يحتاج المقبلون على الزواج لبعض النصائح التى تبث فيهم الأمل والتفاؤل وتجعلهم سندا وعونا لبعضهما على مواجهة أغلب مصاعب الحياة، وإسعاد أنفسهم بالرغم من جميع المصاعب، لذلك نقدم إليكم بعض المعلومات والنصائح المفيدة للمقبلين على الزواج.

بذور مصرية شهيرة تعالج أقوى الأمراض.. تفاصيل

يعد السمسم من أشهر أنواع الحبوب في العالم ومذاقه شهي ولكن ما لا يعلمه كثيرون أنه يساعد في الوقاية من عدد كبير من الأمراض وعلاجها.

مرض خطير يصيب الرجال ويمكن علاجه.. اكتشف أعراضه مبكرا

يحدث سرطان البروستاتا في غدة البروستاتا، وهي غدة صغيرة على شكل حبة الجوز موجودة لدى الذكور، وتنتج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها.