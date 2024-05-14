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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ستان ومجسم.. إلهام شاهين بفستان يشعل السوشيال ميديا| شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا جديدة لها أثناء تواجدها بزفاف لأحد اصدقائها.

وظهرت إلهام شاهين بفستان  من الستان المنقوش بأكمام وفتحة من الصدر بشكل ملفت.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت إلهام شاهين علي مكياج هادئ وبسيط مناسب لاطلالاتها مع تسريحة شعر ويفي غير متكلفة .

 

وكتبت علي الصور ألف مبروك للأصدقاء الأعزاء أيمن الجميل و داليا زواج الإبن الغالى علاء من الجميله هند .. ربنا يسعدهم  و تفرحوا بأولادهم بإذن الله.
 

 

وانهالت التعليقات علي الصورة وكان أبرزها الفستان جريء وآخرون شكلك قمر .

 

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