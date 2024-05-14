بذور مصرية شهيرة تعالج أقوى الأمراض.. تفاصيل

يعد السمسم من أشهر أنواع الحبوب في العالم ومذاقه شهي ولكن ما لا يعلمه كثيرون أنه يساعد في الوقاية من عدد كبير من الأمراض وعلاجها.

ووفقا لما جاء في موقع sesamcare هناك أسباب عديدة تجعل بذور السمسم عنصرًا أساسيًا في الأنظمة الغذائية والأدوية لآلاف السنين:



خفض الكولسترول

تم العثور على بذور السمسم للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول في الدم بسبب محتواها الغني من المركبات النباتية المعروفة باسم القشور والفيتوستيرول.

الفيتوستيرول عبارة عن مركبات نباتية تشبه الكولسترول من الناحية الهيكلية وتتنافس معه على الامتصاص في الجهاز الهضمي.

عندما نستهلك أطعمة مثل بذور السمسم التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتوستيرول، فإنها يمكن أن تمنع بشكل فعال امتصاص الكوليسترول الغذائي، وبالتالي تقلل من دخوله إلى مجرى الدم بالإضافة إلى ذلك، تعد بذور السمسم مصدرًا للدهون الصحية، وخاصة الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول الإجمالية عندما تحل محل الدهون المشبعة في النظام الغذائي.



انخفاض ضغط الدم

قد تلعب بذور السمسم دورًا في خفض ضغط الدم بسبب محتواها الغني بالعناصر الغذائية المفيدة.

تعتبر هذه البذور الصغيرة مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم، المعروف بأنه يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم وانخفاض ضغط الدم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الحالات المزمنة.



مصدر جيد للألياف الغذائية

تعتبر بذور السمسم مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية وهو أمر ضروري لتعزيز الصحة الجيدة.

أونصة واحدة فقط من بذور السمسم توفر ما يقرب من 4 جرام من الألياف الغذائية. محتوى الألياف هذا مفيد لعدة أسباب:

أولاً، يساعد على الهضم عن طريق منع الإمساك وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة.

ثانياً، يمكن أن تساعد الألياف الغذائية في استقرار مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص السكريات، مما يجعلها عنصراً قيماً للأفراد المصابين بالسكري.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لنظام غذائي عالي الألياف، بما في ذلك بذور السمسم، أن يساهم في إدارة الوزن من خلال تعزيز الشعور بالامتلاء، والحد من الإفراط في تناول الطعام، ودعم أهداف فقدان الوزن و علاوة على ذلك تم ربط الألياف الغذائية بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL).



غني بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات

بذور السمسم هي مصدر قوي لمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات و تحتوي هذه البذور الصغيرة على مضادات أكسدة قوية مثل السيسامين والسمسمول، والتي تساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي والأضرار التي تسببها الجذور الحرة وقد يقلل هذا النشاط المضاد للأكسدة من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ويبطئ عملية الشيخوخة و قشور مثل السمسمولين والسمسمين تظهر أيضًا خصائص مضادة للسرطان.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بذور السمسم على خصائص مضادة للالتهابات، ويرجع ذلك أساسًا إلى وجود السمسمول والمواد النشطة بيولوجيًا الأخرى وتساعد هذه التأثيرات المضادة للالتهابات على تخفيف الالتهاب، مما قد يقلل من خطر الإصابة بحالات الالتهابات المزمنة مثل أمراض القلب والتهاب المفاصل.



يعزز صحة العظام

تعمل بذور السمسم على تعزيز صحة العظام في المقام الأول من خلال محتواها الغني بالمعادن الأساسية، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور ويعتبر الكالسيوم، على وجه الخصوص، ضروريًا للحفاظ على عظام قوية وصحية، وتوفر أونصة واحدة فقط من بذور السمسم حوالي 10٪ من الاستهلاك اليومي الموصى به.

علاوة على ذلك، تحتوي بذور السمسم على المغنيسيوم الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم ويساعد في الحفاظ على كثافة العظام و يعد الفوسفور معدنًا حيويًا آخر لصحة العظام، حيث يلعب دورًا في تكوين وإصلاح أنسجة العظام.



مصدر جيد لفيتامينات ب

تعتبر بذور السمسم مصدرًا قيمًا لفيتامينات ب، بما في ذلك الثيامين (فيتامين ب1)، والنياسين (فيتامين ب3)، والريبوفلافين (فيتامين ب2)، وفيتامين ب6، والفولات (فيتامين ب9)، والتي تلعب دورًا حاسمًا في وظيفة الخلية والتمثيل الغذائي كما أنها غنية بالحديد والنحاس و يساعد النياسين في تحويل الطعام إلى طاقة وهو ضروري لإصلاح الحمض النووي ويشارك الريبوفلافين في مسارات التمثيل الغذائي المختلفة، مما يساعد الجسم على معالجة الدهون والأدوية والمنشطات وحمض الفوليك ضروري لانقسام الخلايا وإنتاج الحمض النووي والحمض النووي الريبي (RNA).

تدعم فيتامينات ب بشكل جماعي العمليات الخلوية والتمثيل الغذائي، مما يضمن أن أجسامنا تستخدم العناصر الغذائية التي نستهلكها بكفاءة.



مصدر غني للبروتين النباتي

بذور السمسم هي مصدر رائع للبروتين ويمكنك العثور على كمية كبيرة من البروتين عالي الجودة في حصة صغيرة فقط، مما يجعلها إضافة قيمة للأنظمة الغذائية النباتية وتتكون هذه البذور من بروتين بنسبة 20% تقريبًا من وزنها، وهي توفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لمختلف الوظائف، بما في ذلك صيانة العضلات وإصلاحها.

يعد دمج بذور السمسم في وجباتك، سواء تم رشها على السلطات، أو مزجها مع الغموس مثل الطحينة، أو إضافتها إلى البطاطس المقلية، طريقة ممتازة لزيادة تناول البروتين من المصادر النباتية ودعم احتياجاتك الغذائية الشاملة من البروتين.



يعزز دعم الجهاز المناعي وتكوين خلايا الدم

توفر بذور السمسم دعمًا قيمًا لجهاز المناعة وتعزز الوظيفة المثلى للخلايا من خلال محتواها الغني بالعناصر الغذائية الأساسية وأنها تحتوي على الحديد، وهو أمر حيوي لإنتاج خلايا الدم الحمراء، والمساعدة في نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ودعم وظيفة المناعة الشاملة.

كما توفر بذور السمسم النحاس، وهو أمر ضروري لتطوير والحفاظ على نظام مناعة قوي.

يلعب فيتامين ب6 الموجود في بذور السمسم دورًا في إنتاج الأجسام المضادة، مما يساعد على دفاع الجسم ضد الالتهابات وعلاوة على ذلك تحتوي هذه البذور على الزنك، وهو معدن ضروري لتطوير الخلايا المناعية ووظيفتها.



من كان يعلم أن الكثير من الأشياء الجيدة يمكن وضعها في مثل هذه العبوة الصغيرة؟ عند تناولها باعتدال، يجب أن تكون بذور السمسم عنصرًا أساسيًا في نظامك الغذائي ويمكنك وضعها في عصير، أو تزيينها على الخبز، أو في مجموعة واسعة من الأطباق لتجربة الفوائد الغذائية لبذور السمسم بنفسك.