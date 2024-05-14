3 حيل ديكور بسيطة تجعل تصميم الحمام الصغير أفضل

تشعرين بضيق مساحة حمام المنزل وتودين إتباع بعض حيل الديكور التى تساعد فى جعل الحمام يبدو بشكل أفضل وأوسع… إليك ثلاث حيل ديكور بسيطة يمكن أن تجعل تصميم الحمام الصغير أفضل، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

استخدام المرايا

حيل ديكور بسيطة تجعل تصميم الحمام الصغير أفضل



استخدمي مرايا لتعزيز الشعور بالفسحة والتوسع في الحمام الصغير. يمكنك وضع مرآة كبيرة على الحائط المواجه للباب لإنشاء تأثير بصري يعكس الفضاء ويجعله يبدو أكبر، كما يمكنك أيضًا استخدام المرايا في الحمام لتعكس الضوء وتعطي شعورًا بالإضاءة والانتعاش.



الألوان الفاتحة والإضاءة الجيدة

حيل ديكور بسيطة تجعل تصميم الحمام الصغير أفضل



استخدمي ألوان فاتحة ومشرقة في تصميم الحمام الصغير، حيث تساعد الألوان الفاتحة في إضفاء شعور بالانتعاش وتوسيع المساحة الظاهرية. يمكنك أيضًا تحقيق إضاءة جيدة باستخدام مصابيح سقف مشرقة ومصابيح جانبية لتوفير إضاءة متساوية في الحمام.



تخزين ذكي واستغلال الفراغات العمودية

حيل ديكور بسيطة تجعل تصميم الحمام الصغير أفضل



قمي بتثبيت رفوف على الجدران لتوفير مساحة تخزين إضافية وتنظيم الأدوات والمستلزمات الشخصية، يمكنك أيضًا استغلال الفراغات العمودية بتركيب أدراج صغيرة أو خزائن عالية لتخزين المواد الصغيرة والمنظمات، هذا سيساعدك في الحفاظ على الحمام منظمًا ويعطي شعورًا بالانتظام.



تذكري أن البساطة والترتيب هما المفتاح في تصميم الحمام الصغير. حاولي تجنب تعديد الديكورات الزائدة واختري الأثاث والاكسسوارات المناسبة للمساحة المتاحة.

قمي بتنظيم الأشياء بشكل جيد واحرص على الحفاظ على النظافة والتنظيف المنتظم للحمام للحفاظ على شعور النظام والانتعاش.