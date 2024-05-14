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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصر لديها مؤسسات عريقة تضرب بجذورها في عمق التاريخ..

مصطفى بكري يحذر: المجتمع المصري متماسك ولا تستطيع قوة السيطرة عليه|فيديو

مصطفى بكري، المتحدث
مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية

قال الكاتب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن مصر لديها مؤسساتها العريقة التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ، مؤكداً أن مصر لديها قائد وطني انقذ الدولة من أي مخططات التفتيت أو تهديدات.

وأضاف "بكري" خلال تصريحات له ببرنامج "خارج الصندوق" على قناة "العربية" أن القيادة السياسية مهتم بالقبائل والعائلات المصرية والحديث عنهم طبيعي جدا لأنهم موجودين على الحدود وهذا أمن قومي.

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مصطفى بكري: شعار اتحاد القبائل العربية نسر يمسك بالعلم ويطير به لأعلى

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مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية يعبر عن العائلات المصرية

وأوضح المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، أن المجتمع المصري متماسك ولا تستطيع قوة أن تسيطر عليه، محذرا من الحملات التي يشنها البعض ضد الدولة المصرية لأنهم لا يريدون سند لمصر ولا قيادتها ولا وحدتها.

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