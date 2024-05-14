مصطفى بكري: شعار اتحاد القبائل العربية نسر يمسك بالعلم ويطير به لأعلى

أكد الإعلامي مصطفى بكري المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، أن شعار اتحاد القبائل العربية عبارة عن نسر يمسك بالعلم ويطير به لأعلى.

وقال مصطفى بكري في مداخلة هاتفية على قناة " العربية "، :" شعار اتحاد القبائل العربية لا ينتقص من علم مصر ".

وأضاف مصطفى بكري:" الشعب المصري يساند القوات المسلحة المصرية في مواجهة الإرهاب ".

وتابع مصطفى بكري:" اتحاد قبائل سيناء يقف خلف القوات المسلحة ويقدم المعلومات للقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب واتحاد قبائل سيناء ليس فصيلا ".

واكمل مصطفى بكري:" اتحاد قبائل سيناء خاض معارك ضد الإرهاب وسلم سلاحه بمجرد أنهاء هذا الأمر، واتحاد القبائل العربية هو اتحاد تنموي اقتصادي اجتماعي توعوي ".