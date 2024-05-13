مصطفى بكري: تشهدون الأيام المقبلة مشاريع وتنمية حقيقية بجهود مشتركة مع رجال الأعمال

عقد اتحاد القبائل العربية بمحافظة الجيزة مؤتمرا جماهيريًا حاشدًا لأعضاء الاتحاد بالمحافظة فى الخامسة من مساء اليوم الأثنين 2024/5/13 ، وذلك بحضور عدد من قيادات الاتحاد ورموزه.





وافتتح النائب مصطفى بكري، المستشار الإعلامي لاتحاد القبائل العربية والمتحدث الرسمي، حديثه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إقامة هذا المؤتمر، وقال: "أريد أن أبعث بتحية وتقدير للحشد الجماهيري الكبير، الذي جاء من أماكن ومحافظات متعددة لإثبات أننا جميعا سندا للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت تواجه في بلدنا تحديات جسام".

وتابع: "أننا نقف اليوم جميعا مع الدولة المصرية، لمجابهة العدوان الذي يواجه شعب فلسطين الحبيبة، ومصر لم تتآمر على الشئون الداخلية لأحد ولكنها تحافظ على أمنها القومي".



وأشار: "عقدنا المؤتمر التأسيسي الأول في سيناء الحبيبة خط المقاومة الأول، وكان اختيارنا لها من منطلق عرفان الجميل وكانت تحية لدماء الشهداء الذين سقطوا ضحية الأرهاب؛ من أبناء الجيش والشرطة وأعضاء الاتحاد".

وأعرب : "ستشهدون الأيام المقبلة مشاريع وتنمية حقيقية في مناطقنا المختلفة وجهد مشترك مع رجال الأعمال لتحقيق التنمية، مشيراً أن الاتحاد خلال ايام سيحصل على ترخيص باسم اتحاد القبائل العربية من وزارة التضامن الاجتماعي بلوائح وقوانين معلنة".



واختتم: "لدينا فكر ورؤية وثوابت وسيكون هناك بروتوكلات لتدريب شباب الحدود والقبائل والعائلات، لترسيخ مبادئ وتبني أفكار وطنية، وهدفنا اندماج فئات همشت من المجتمع المصري، لمنع اختراق كياننا الوطني والحفاظ على مجتمعنا من المخاطر المحيطة، كما سيكون هناك لجان في كل المحافظات لتمثيل كل القبائل والمحافظات والمراكز المصرية".