"أوعي تخليه يعطلك".. نصائح للتغلب على الخجل الزائد

يعترف البعض بالشعور بالخجل الزائد، الذى أحيانا يعوق الحياة وبالأخص فى فرص العمل،إذ كنت من ضمن هؤلاء إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في التغلب على الخجل الزائد وتمكينك من التحرر والتفاعل بثقة، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

نصائح للتغلب على الخجل الزائد

نصائح للتغلب على الخجل الزائد

قبول الذات: قد يكون الخجل الزائد مرتبطًا بعدم قبول الذات والشعور بالنقص، حاول أن تتقبل نفسك كما أنت، وتتذكر أن الكثير من الناس يعانون من الخجل في بعض الأحيان، تذكر أنك فريد وقيم بطريقتك الخاصة.



تحدي مخاوفك تدريجيًا: قد يكون من المفيد التحدث إلى الناس والتفاعل معهم تدريجيًا، ابدأ بتحديد أهداف صغيرة وتحدى نفسك للقيام بأنشطة تضعك في مواقف اجتماعية تتطلب التواصل مع الآخرين.

مع مرور الوقت والتدريب المستمر، ستشعر بالثقة تدريجيًا وتصبح أكثر راحة في هذه المواقف.

التحضير والتخطيط: قد يساعدك التحضير والتخطيط مسبقًا على التخلص من بعض الخجل.

عند مواجهة موقف اجتماعي محدد، حاول التفكير في المواضيع التي ترغب في التحدث عنها أو الأسئلة التي ترغب في طرحها، قد يمنحك ذلك الشعور بالثقة والاستعداد للتواصل.



ممارسة التواصل الجسدي: حاول ممارسة التواصل الجسدي، مثل مصافحة الأشخاص أو إظهار اهتمامك بالاستماع والتفاعل الجسدي مع الآخرين. هذه اللمسات البسيطة يمكن أن تعزز الصلة الاجتماعية وتخفف من الخجل.



التفكير الإيجابي: حاول تغيير نمط التفكير السلبي المرتبط بالخجل. اعتقد بأنك تستحق الاحترام والتقدير، وتذكر أن الناس غالبًا لا يركزون على أخطائك أو عيوبك بنفس القدر الذي تفعله أنت.



امنح نفسك الوقت والصبر: التغلب على الخجل الزائد قد يحتاج إلى وقت وصبر. لا تتوقع التحول الفوري، بل اعتبر كل تجربة كفرصة للنمو والتعلم. قد يحدث تحسن تدريجيًا مع الممارسة والتكرار.



تذكر أن الخجل الزائد قد يكون أمرًا طبيعيًا ومؤقتًا، إذا كان الخجل يؤثرعلى حياتك اليومية بشكل كبير أو يسبب لك الضيق الشديد، فقد يكون من المفيد استشارة متخصص في الصحة العقلية للحصول على دعم إضافي واستشارة مخصصة.