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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مرض خطير يصيب الرجال ويمكن علاجه.. اكتشف أعراضه مبكرا

أعراض سرطان البروستاتا
أعراض سرطان البروستاتا

يحدث سرطان البروستاتا في غدة البروستاتا،  وهي غدة صغيرة على شكل حبة الجوز موجودة لدى الذكور، وتنتج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها.

 

أعراض سرطان البروستاتا


ويعتبر سرطان البروستاتا هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا. والتي تنمو ببطء وتقتصر على غدة البروستاتا، ومن الممكن ألا تُسبّب أضرارًا جسيمة. 

 

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ومع ذلك، في حين أن بعض أنواع سرطان البروستاتا تنمو ببطء، وقد تحتاج إلى حد ضئيل من العلاج أو قد لا تحتاجه، فهناك أنواع أخرى عدوانية ويمكن أن تنتشر بسرعة، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

وعندما يتم إكتشاف سرطان البروستاتا مبكرًا، في المرحلة التي لا يزال فيها محصورًا في غدة البروستاتا، فقد تكون فرص نجاح علاجه هي الأفضل.

 

أعراض سرطان البروستاتا

 

وقد لا ينجم عن سرطان البروستاتا ظهور أعراض أو علامات في مراحله المبكرة، 
قد يسفر عن سرطان البروستاتا الأكثر تطورًا علامات وأعراض واضحة، مثل:

_ مشكلات في التبول

_ ضعف قوة التدفق في مجرى البول

_ ظهور دم في البول

_ دم في السائل المنوي

_ ألم العظام

_ فقدان الوزن دون محاولة

_ ضعف الانتصاب

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