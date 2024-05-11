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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

احذر تجاهلها.. أعراض واضحة مؤشر للإصابة بمرض خطير

أعراض عامة قد تشير
أعراض عامة قد تشير للإصابة بالسرطان

يعد السرطان ضمن عدد كبير من الأمراض التي تتميز بتطور خلايا شاذة، وتنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل، وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية.

 

أعراض عامة قد تشير للإصابة بالسرطان

ويكون للسرطان في كثير من الأحيان القدرة على الانتشار في جميع أنحاء الجسم، ويعتبر السرطان هو السبب الرئيس الثاني للوفاة في العالم.

 

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إلا أن معدلات البقاء على قيد الحياة لدى المصابين بالسرطان تتحسن بفضل طرق العلاج المختلفة، والكشف المبكر عن السرطان والوقاية منه.

 

وتختلف العلامات والأعراض الناتجة عن الإصابة بالسرطان تبعًا للجزء المصاب من الجسم.

وتتضمن بعض العلامات والأعراض العامة المرتبطة بالسرطان، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، ما يلي:

- الإرهاق.

- وجود كتلة أو منطقة سميكة يمكن الشعور بها تحت الجلد.

 

أعراض عامة قد تشير للإصابة بالسرطان

 

- تغيّرات في الوزن، ويشمل ذلك زيادة أو فقدانا غير مقصود للوزن.

- تغيّرات في الجلد، مثل: اصفراره أو اسمراره أو احمراره، أو الإصابة بتقرحات لا تلتئم، أو ظهور تغيّرات في الشامات الموجودة.

- تغيّرات في عادات التبرّز والتبوّل.

- سعال مستمر أو صعوبة في التنفس.

- صعوبة في البلع.

- بحَّة الصوت.

- عسر الهضم المستمر أو الشعور بالانزعاج بعد الأكل.

- ألم مستمر مجهول السبب في المفاصل أو العضلات.

- حمى أو تعرّق ليلي على نحو مستمر وبلا سبب معروف.

- نزيف أو كدمات بلا سبب معروف.

السرطان المصابين بالسرطان خلايا شاذة الوزن العلاجات البلع

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