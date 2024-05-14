جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية بقرية الحصة مركز طوخ

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة بنها، قافلة بيطرية بقرية الحصة التابعة لمركز طوخ ، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري ، وبإشراف الدكتور أشرف عواد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد قنديل مدير المستشفي البيطري، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها ، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة ببنها ، والدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية ، وابراهيم عبدالله مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

وشارك فى القافلة عدد من الأطباء البيطريين بالمستشفى البيطرى التعليمى بالكلية ، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم بأقسام ( الجراحة والتخدير والأشعة - طب الحيوان – التوليد والتناسل والتلقيح الإصطناعي - أمراض الطيور والأرانب – الصحة والرعاية البيطرية ).

وأسفرت القافلة عن الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد 97 حالة ماشية ، و40 حالة أغنام ، و37 حالة سونار ، و 2725 حاله دواجن.