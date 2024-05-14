عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بطعم لذيذ .. طريقة عمل المحشي المشكل

المحشي
المحشي

يعد  المحشى المشكل من أكثر الأكلات الشهية الشعبية المنتشرة فى مصر وهي محببة لجميع الأعمار ولكن هناك بعض الاسرار التى تجعل المذاق مميزا.

ونعرض فى هذا التقرير طريقة عمل المحشى المشكل من خلال خطوات الشيف أميرة شنب.

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

موجودة فى كل بيت .. وصفة طبيعية خارقة تخلصك من الدوالى

مقادير المحشى المشكل:
فلفل رومي 

كوسة

 باذنجان 

ارز مصري
شبت - كزبرة- بقدونس "مفروم "
صلصة طماطم
طماطم مبشورة 
بصل مفروم 
ملح
فلفل أسود 
قرفة 
سبع بهارات
سكر 
نعناع ناشف 
5 فصوص
ثوم 
مرقة دجاج 
زيت

طريقة عمل المحشى المشكل

 فى بولة كبيرة ضعي البصل مع رشة سكر والطماطم و الشبت و الكزبرة و البقدونس و البهارات مع ملح وفلفل و نعناع ناشف و صلصة الطماطم.

ضعي الارز على خليط الصلصة والخضرة مع ملعقة كبيرة من الزيت  و قلبيهم جيدا.

ضعي المرقة “ الشوربة” على النار مع رشة الملح وفلفل الأسود و صلصة الطماطم و ثوم صحيح و يترك حتى تغلي.

احشى الباذنجان والفلفل والكوسة بالخليط ثم ضعيه فى الحلة واسكبي المرقة حتى يصل الى نصف الحلة وضعيه على نار مرتفعة حتى يغلي أول مرة ثم يترك على نار منخفضة حتى يكتمل النضج ثم يقدم المحشى.

المحشي المشكل طريقة عمل المحشي طريقة عمل المحشي المشكل مرقة دجاج الشيف اميرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

مفيش إحساس ولا رجولة.. صديقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الحادث.. شاهد

خالد الغندور يوجه رسالة لـ الخطيب بشأن انضمام لاعبي الأهلي الدوليين

قرارات النيابة في محاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض للاعتداء عليها| تعرف عليها

مش هتلمسني غير لو موتني.. شقيقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الواقعة

موضوعات متعلقة

علامات شائعة تكشف سرطان الرئة مبكرا.. تعرف عليها

بمذاق شهي.. طريقة عمل عصير أفوكادو بالتمر

بذور مصرية شهيرة تعالج أقوى الأمراض.. تفاصيل

العاصفة الشمسية الكبرى .. هل تعود مرة أخرى؟

خطيرة ولذيذة.. طريقة عمل الكبدة بالخل والثوم والبقدونس

أكلة الصيف الشهيرة .. إليك فوائد وأضرار الباذنجان

تتسبب فى وفاة مليون.. تحذير من كارثة صحية منتشرة بين جميع الطبقات

كيف تحافظ على صحة قلبك سواء كنت مريضا أو سليما ؟

ترشيحاتنا

كتائب القسام: ضربات موجعة ضد جنود الاحتلال في جباليا.. تفاصيل

حزب الله: استهداف مقر ‏قيادة اللواء 801 للاحتلال في ثكنة معاليه جولاني

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في تونس

تحرك برلماني لمواجهة ارتفاع تذاكر طيران مطار سوهاج مقارنة بالقاهرة

لو مش قادر تحج.. ردد 3 كلمات تمنحك ثواب الحج كاملا

إعلامي: كولر يرفض المُجازفة بهذا اللاعب أمام الترجي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض خطير يصيب الرجال ويمكن علاجه.. اكتشف أعراضه مبكرا

مكالمة حاسمة.. سمية الخشاب تكشف سر رفض ريم البارودى الظهور مع رامز جلال

مش هسيب حقى ومكنتش بنام.. قرار حاسم من سمية الخشاب ضد رامز جلال

بالمستندات.. محامى شيرين عبد الوهاب يحسم تطورات أزمتها مع روتانا

فيديو

مدام سما والجاردات.. مفاجآت بعد إغلاق "الصحة" لعيادة تجميل غير مرخصة

محمد صلاح وأزمات المنتخب.. تصريحات قوية وجريئة من حسام حسن| شاهد

عواصف ترابية ومثيرة للرمال .. طقس غريب اليوم وتحذير لتلك المناطق

تراجع أسعار الذهب والدولار معا.. ماذا يحدث في الأصفر والأخضر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-