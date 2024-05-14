بطعم لذيذ .. طريقة عمل المحشي المشكل

يعد المحشى المشكل من أكثر الأكلات الشهية الشعبية المنتشرة فى مصر وهي محببة لجميع الأعمار ولكن هناك بعض الاسرار التى تجعل المذاق مميزا.

ونعرض فى هذا التقرير طريقة عمل المحشى المشكل من خلال خطوات الشيف أميرة شنب.

مقادير المحشى المشكل:

فلفل رومي

كوسة

باذنجان

ارز مصري

شبت - كزبرة- بقدونس "مفروم "

صلصة طماطم

طماطم مبشورة

بصل مفروم

ملح

فلفل أسود

قرفة

سبع بهارات

سكر

نعناع ناشف

5 فصوص

ثوم

مرقة دجاج

زيت

طريقة عمل المحشى المشكل

فى بولة كبيرة ضعي البصل مع رشة سكر والطماطم و الشبت و الكزبرة و البقدونس و البهارات مع ملح وفلفل و نعناع ناشف و صلصة الطماطم.

ضعي الارز على خليط الصلصة والخضرة مع ملعقة كبيرة من الزيت و قلبيهم جيدا.

ضعي المرقة “ الشوربة” على النار مع رشة الملح وفلفل الأسود و صلصة الطماطم و ثوم صحيح و يترك حتى تغلي.

احشى الباذنجان والفلفل والكوسة بالخليط ثم ضعيه فى الحلة واسكبي المرقة حتى يصل الى نصف الحلة وضعيه على نار مرتفعة حتى يغلي أول مرة ثم يترك على نار منخفضة حتى يكتمل النضج ثم يقدم المحشى.