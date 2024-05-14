الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره بشأن شيكابالا

واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وخاض "شيكابالا" مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، في ظل الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية.

وفي سياق متصل أدى محمود حمدي "الونش" تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه للفترة المقبلة بأفضل شكل ممكن، بعد خضوعه من قبل لجراحة الرباط الصليبي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استأنف تدريباته اليوم بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة بعد العودة من المغرب عقب خوض لقاء الذهاب أمام نهضة بركان.