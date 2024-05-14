عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بإطلالة جذابة.. زوجة لاعب الأهلي السابق تستمتع بالإجازة الصيفية على البحر

زوجة سافيو
زوجة سافيو

خطفت لويزا ماركيز، زوجة البرازيلي برونو سافيو، لاعب النادى الأهلي السابق الأنظار بصورة جديدة لها على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت لويزا علي شاطئ البحر باطلالة مثيرة، ترتدي كاش مايوه، أبرز جمالها ورشاقتها، وتركت شعرها الاشقر منسدلا بطريقة ناعمة.

IMG_٢٠٢٤٠٥١٤_٠٢٠٧٥١
IMG_٢٠٢٤٠٥١٤_٠٢٠٧٥١

وتفضل لويزا ماركيز، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل للجرأة فى اختيار ملابسها، كما تميل إلى الظهور بجمالها الطبيعي.

وانضم برونو سافيو إلى الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 1.5 مليون دولار، قبل أن يعود النادي الأهلي ويبيعه لناديه السابق مجددا مقابل مليون دولار، حيث حصل نادي بوليفار على القسط الأول من قيمة الصفقة بقيمة 800 ألف دولار، وكان يتبقى له قيمة القسط الثاني والبالغة 700 ألف دولار.

وعاد برونو سافيو إلى ناديه السابق بوليفار مقابل التنازل عن قيمة القسط الثاني من مبلغ انتقاله للأهلي مطلع الموسم الحالي والبالغ 700 ألف دولار، بخلاف حصول الأهلي على 300 ألف دولار إضافية من النادي البوليفي، ليصل إجمالي الصفقة إلى مليون دولار.

 

IMG_٢٠٢٤٠٥١٤_٠٢٠٧٥١
IMG_٢٠٢٤٠٥١٤_٠٢٠٧٥١

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعترافات جريئة لسائق أوبر المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة التجمع

بإطلالة جذابة.. زوجة لاعب الأهلي السابق تستمتع بالإجازة الصيفية على البحر

تعافي سعر الذهب عالميا.. ومفاجأة في قيمته بمصر الآن

مسكن للصداع شهير.. تحذير عاجل من هيئة الدواء حول انتشار أصناف مغشوشة

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

للبطاقات الائتمانية ..البنك الأهلى يرفع حدود استخدام العملات الأجنبية

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

مفيش إحساس ولا رجولة.. صديقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الحادث.. شاهد

ترشيحاتنا

التعادل 1-1 يحسم مواجهة طلائع الجيش والإسماعيلي في الدوري

شاب أجنبي يصور فيديو مستفزا لفتاة في الشارع.. والأمن يتدخل

وزير الخارجية يلتقي نظيره البحريني خلال الأعمال التحضيرية للقمة العربية في المنامة

تحديد المصير| تشكيل مانشستر سيتي وتوتنهام في قمة الدوري الإنجليزي

وزير النقل: الرئيس السيسي مهتم بتجارة الترانزيت.. ونستهدف 5 ملايين حاوية سنويًا

قرار مهم من المالية بشأن مرتبات شهر يونيو 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادات صباحية لخفض مستويات الكوليسترول في الدم خلال شهر

علامات غير متوقعة تكشف الإصابة بسرطان الجلد

أطول 3 سيارات في التاريخ.. وصلت لـ6 آلاف ملم

بخطوة واحدة.. كيف تحمين نفسك من الإصابة بتكيسات المبايض

فيديو

حبي للسينما مقدس.. رئيسة تحكيم مهرجان كان تلقي خطابا في حفل الافتتاح

فاجأت جمهورها بـ الليلة حلوة.. فنانة مصرية تتّهم روبي بالسرقة

ليلة عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تحذر من حدث مقلق وغير مبشر

مدام سما والجاردات.. مفاجآت بعد إغلاق "الصحة" لعيادة تجميل غير مرخصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-