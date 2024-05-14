محمد الغباري: صدر من الأمم المتحدة 120 قرارا لصالح الفلسطينيين ولم تنفذ..فيديو

قال اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، وخبير استراتيجي، :" حماس حالياً تدافع بالبندقية، رجل أمام رجل، أو رجل أمام دبابة، هذا ما تفعله حماس حالياً..وهذا يعد تضحية كبيرة"



وأضاف "الغباري" خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه صدر من الأمم المتحدة لصالح الفلسطنيين ما يقرب من 120 قرار، ولم ينفذ أي قرار منهم.



وأشار مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، وخبير استراتيجي إلى، أن ليس من مصلحة أمريكا حل الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكداً أن الأهداف الأستراتيجية لإسرائيل لا تضم إقامة دولة فلسطينية.