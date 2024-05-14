خبير إستراتيجي: إسرائيل تريد إطالة الحرب للقضاء على قوة حماس العسكرية |فيديو

قال اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، وخبير استراتيجي، إن إسرائيل محددة من أول يوم تطول الحرب علشان تقضي على القوة العسكرية لحماس.



وأضاف "الغباري" خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه ليس من مصلحة أمريكا حل الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكداً أن الأهداف الأستراتيجية لإسرائيل لا تضم إقامة دولة فلسطينية.



وتحدث مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، وخبير استراتيجي عن نكبة الـ 48 لفلسطين، قائلاً:" هذه النكبة هي بداية النكبات حتى إقامة دولة يهودية"