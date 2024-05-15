عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة السعيد: صوت القمة العربية بالبحرين سيكون فارقا في هذه المرحلة

صدى البلد

قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن القضية الفلسطينية ستكون أولوية في القمة العربية بالبحرين.

 

الداخلية تستقبل المشاركين في برنامج القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية.. صور

أسامة السعيد: القمة العربية بالبحرين فارقة وتأتى فى ظروف استثنائية

وأضاف "السعيد" خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز": "هناك أيضًا ملفات أخرى لا تقل خطورة ستتم مناقشتها خلال قمة البحرين".

 

وأكد أنه بات هناك إدراك عربي واضح بأن الوضع في غزة لا يمكن أن يستمر كما هو، ولا يجب استمرار هذا التخاذل الدولي تجاه ما يحدث في قطاع غزة، متابعًا: "لذلك أعتقد أن صوت القمة العربية سيكون صوتًا فارقًا في هذه المرحلة".

 

وتابع: "نحن أمام خريطة مشتعلة بالأزمات والملفات الصعبة المعقدة، هناك أزمات متفاقمة مثل الأزمة في ليبيا وسوريا واليمن، وهناك أيضًا مهددات جديدة للأمن القومي العربي، وستحرص القمة في البحرين على مناقشة تلك الملفات".

 

وأشار إلى استخدام تعبير "مهددات الأمن القومي العربي" في بيانات القمة العربية وفي جدول أعمالها له دلالالة ورمزية واضحة؛ لأن هناك إدراكا من القادة العرب والدول العربية بأن الأمن القومي العربي الآن على المحك وهناك تهديدات خطيرة.

أسامة السعيد القمة العربية غزة قطاع غزة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"اللي عايز يجرب يقرب"| رسالة مصرية لإسرائيل وسكان "النقب" من اتحاد القبائل في سيناء

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الأضاحي واللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم.. ورقم غير متوقع لقيمة الجنيه الآن

تعافي سعر الذهب عالميا.. ومفاجأة في قيمته بمصر الآن

لماذا نهى النبي عن الدفن ليلا وهل يخاف الميت من الظلام؟ أسرار البرزخ

اعترافات جريئة لسائق أوبر المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة التجمع

أول تعليق من وزير الرياضة على تصريحات الكابتن حسام حسن الأخيرة

مسكن للصداع شهير.. تحذير عاجل من هيئة الدواء حول انتشار أصناف مغشوشة

ترشيحاتنا

بمليار دولار.. أمريكا تحوّل حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل إلى الكونجرس لمراجعتها

عاجل.. وفاة والد نجم الزمالك قبل أيام من نهائي الكونفدرالية

بالطيران المسير.. المقاومة العراقية تهاجم هدفًا عسكريًا في إيلات

شبانة: هناك مخطط لعين لتشوية صورة الأهلي.. فما السبب؟

وزير الرياضة: أتدخل لحل الأزمات فقط.. ووجود محمد صلاح يغير شكل المنتخب

بوتين: منفتحون على الحوار بشأن أوكرانيا لكن بشرط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ48 ألف جنيه.. أرخص سيارة مستعملة على قد الإيد

تنظيم السكر وضبط الوزن.. فوائد تناول اللب الأبيض؟

حسام حسن في ورطة|شكوك حول مشاركة صلاح ومرموش مع المنتخب بتصفيات المونديال

من النشا والزبادى.. مقادير وطريقة عمل التومية

فيديو

رنا سماحة: أنا ضد فكرة المقارنة.. وحققت أكبر إنجاز فى حياتي |خاص

‎فتاة أوبر نبيلة عوض.. تفاصيل محاولة خطـ.فها والعثور عليها وسط الصحراء

تامر حسني يمازح باسم سمرة فى أول يوم من تصوير فيلم "ري ستارت"

حبي للسينما مقدس.. رئيسة تحكيم مهرجان كان تلقي خطابا في حفل الافتتاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-