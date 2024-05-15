أسامة السعيد: صوت القمة العربية بالبحرين سيكون فارقا في هذه المرحلة

قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن القضية الفلسطينية ستكون أولوية في القمة العربية بالبحرين.

وأضاف "السعيد" خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز": "هناك أيضًا ملفات أخرى لا تقل خطورة ستتم مناقشتها خلال قمة البحرين".

وأكد أنه بات هناك إدراك عربي واضح بأن الوضع في غزة لا يمكن أن يستمر كما هو، ولا يجب استمرار هذا التخاذل الدولي تجاه ما يحدث في قطاع غزة، متابعًا: "لذلك أعتقد أن صوت القمة العربية سيكون صوتًا فارقًا في هذه المرحلة".

وتابع: "نحن أمام خريطة مشتعلة بالأزمات والملفات الصعبة المعقدة، هناك أزمات متفاقمة مثل الأزمة في ليبيا وسوريا واليمن، وهناك أيضًا مهددات جديدة للأمن القومي العربي، وستحرص القمة في البحرين على مناقشة تلك الملفات".

وأشار إلى استخدام تعبير "مهددات الأمن القومي العربي" في بيانات القمة العربية وفي جدول أعمالها له دلالالة ورمزية واضحة؛ لأن هناك إدراكا من القادة العرب والدول العربية بأن الأمن القومي العربي الآن على المحك وهناك تهديدات خطيرة.