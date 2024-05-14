عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة السعيد: القمة العربية بالبحرين فارقة وتأتى فى ظروف استثنائية

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد إن القمة العربية في البحرين، فارقة وتأتي في ظروف استثنائية بكل المقاييس.

 

إسرائيل تبحث تأجيل جلسات استماع "العدل الدولية" حول الإبادة الجماعية في غزة

جيش الاحتلال ينشر خريطة يطالب فيها سكان أحياء بشمال غرب غزة بالإخلاء

وأضاف السعيد خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز": "نحن أمام عدوان إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 7 أشهر، وتعنت إسرائيلي واضح في التجاوب مع أية جهود للتهدئة، وأمام بيئة دولية غير ضاغطة على إسرائيل لكي تتراجع عن هذا العدوان، وبالتالي نحن أمام خسائر فادحة تتزايد على مدار الساعة وليس على مدار الأيام".

 

وأكد أن الموقف العربي مهم جدًا لكي يستمع العالم لصوت عربي موحد يدرك تمامًا أن استمرار هذا العدوان على غزة يمثل خطرًا وخرقًا للقانون الدولي الإنساني، بل وخطرًا على منظومة الأمن القومي العربي.

 

وأشار إلى أن القمة العربية في البحرين فارقة في الزمان والمكان، وأيضًا ستنظر إلى العديد من الملفات الأخرى المهمة.

القمة العربية أسامة السعيد غزة قطاع غزة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للبطاقات الائتمانية ..البنك الأهلى يرفع حدود استخدام العملات الأجنبية

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

سعر التذاكر وبدء الحجز ومفاجأة عن معلق المباراة.. ما تريد معرفته عن موقعة الأهلي والترجي بتونس

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

مسكن للصداع شهير.. تحذير عاجل من هيئة الدواء حول انتشار أصناف مغشوشة

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

مفيش إحساس ولا رجولة.. صديقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الحادث.. شاهد

ترشيحاتنا

الإعلام الإسرائيلي يهاجم رئيس محكمة العدل الدولية بسبب غزة.. ماذا قال؟

هل تلتزم إسرائيل بقرارات محكمة العدل بشأن غزة؟.. أستاذ قانون دولي يوضح

مصدر رفيع المستوى: لا صحة لتصريح خارجية إسرائيل بمسئولية مصر عن غلق معبر رفح

كتائب القسام تستهدف دبابات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا

كلمة للتاريخ| أبوالغيط يفضح جرائم الاحتلال.. ويؤكد: لا سلام بدون إقامة دولة فلسطين

مهلة أخيرة.. تفاصيل قرار الداخلية بشأن تقنين أوضاع الأجانب في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم غير متوقع.. سعر بيجاما آيتن عامر يثير الجدل

بالأسود.. إنجي علي تتألق في أحدث ظهور لها  

احترس| 5 عادات تسبب الغباء.. إحداهم منتشرة بين الجميع

مرض خطير يصيب الرجال ويمكن علاجه.. اكتشف أعراضه مبكرا

فيديو

مدام سما والجاردات.. مفاجآت بعد إغلاق "الصحة" لعيادة تجميل غير مرخصة

محمد صلاح وأزمات المنتخب.. تصريحات قوية وجريئة من حسام حسن| شاهد

عواصف ترابية ومثيرة للرمال .. طقس غريب اليوم وتحذير لتلك المناطق

تراجع أسعار الذهب والدولار معا.. ماذا يحدث في الأصفر والأخضر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-