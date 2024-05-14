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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تبحث تأجيل جلسات استماع "العدل الدولية" حول الإبادة الجماعية في غزة

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أنها ستعقد جلسات استماع علنية يومي الخميس والجمعة بشأن الطلب العاجل الذي تقدمت به جنوب أفريقيا لإصدار أوامر بوقف إطلاق النار في أعقاب عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح، وهو الطلب الذي انضمت إليه مؤخرا مصر وتركيا.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه في إسرائيل، لم يقرروا حتى الآن ما إذا كانوا سيشاركون في جلسات الاستماع بلاهاي.

ووفقا لقرار المحكمة، سيتم عقد جلسة علنية لجنوب أفريقيا يوم الخميس، وسيتم إجراء مماثل لإسرائيل في اليوم التالي.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن مسألة المشاركة الإسرائيلية قيد المناقشة حاليًا، ولم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن حضور الجلسة العامة يوم الجمعة.  

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الخيارات التي يتم النظر فيها حاليا في إسرائيل هو طلب تأجيل الجلسة، على أساس أن يومين لا يكفيان للتحضير لها.

وقالت إن هناك أيضا في إسرائيل من يعتقد أن تحديد موعد الجلسة في مثل هذا الجدول الزمني القصير، بعد أن قدمت جنوب أفريقيا الطلب في 10 مايو.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارتي الخارجية المصرية والتركية الانضمام لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

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