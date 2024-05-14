جيش الاحتلال ينشر خريطة يطالب فيها سكان أحياء بشمال غرب غزة بالإخلاء

أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال ينشر خريطة جديدة يطالب فيها سكان أحياء الكرامة والزهور والسلاطين شمال غرب قطاع غزة بإخلائها.

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية، :" إصابة 4 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة اليوم في معارك شمال وجنوب قطاع غزة".

في سياق متصل، أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 22 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية بينهم 15 أصيبوا في معارك غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه هبطت مروحية في مستشفى بلينسون تنقل قتيلا ومصابين بجروح خطيرة إثر المعارك في قطاع غزة.