عبر مطار العريش.. السعودية ترسل طائرة مساعدات إغاثية جديدة إلى غزة

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الثلاثاء، وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 49 إلى مطار العريش الدولي في مصر تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

وقال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في بيان له وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس": "وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 49، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع السعودية، تحمل على متنها سلال غذائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة".

وأضاق المركز أن هذا يأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.