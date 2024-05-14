وقاحة أمريكية.. واشنطن: ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في تصريح مناف للرأي العام العالمي، إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعتبر اغتيال إسرائيل للفلسطينيين في غزة إبادة جماعية.

وأضاف سوليفان “لا نعتقد أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية. لقد سجلنا رفضا قاطعا لهذا الافتراض”. ويواجه بايدن، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية هذا العام، انتقادات شديدة من أنصاره محليا بسبب دعمه لإسرائيل.

وفي اليوم الـ221 من العدوان الإسرائيلي على غزة، ارتكبت قوات الاحتلال مجـ ازر جديدة، أمس، بقصف منازل المدنيين في مخيم النصيرات الجديد (وسط) وخان يونس ورفح (جنوب) وبيت لاهيا ومخيم جباليا والأحياء الغربية والشرقية لمدينة غزة (شمال) قطاع غزة، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين.

في الوقت نفسه، واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى. وأعلنت صحة غزة أن حصيلة الشهداء بلغت 35173 شخصا والمصابين و79061 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

في الأثناء، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أن أكثر من 150 ألف امرأة حامل في قطاع غزة "يواجهن ظروفا ومخاطر صحية رهيبة، خاصة مع حركة النزوح المعاكسة من رفح".

في سياق متصل، عبرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن ثقتها الكاملة في إحصاءات وزارة الصحة في غزة لعدد الشهداء، بعدما شككت إسرائيل في الأعداد.

وحدثت وزارة الصحة في القطاع الأسبوع الماضي تحليلها لإجمالي لعدد الشهداء البالغ نحو 35 ألفا، وقالت إنه تم التعرف بشكل كامل على هويات حوالي 25 ألفا منهم حتى الآن، أعادت وكالات الأمم المتحدة نشر هذه الأرقام.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى. وارتكب الاحتلال سبعة مجـ ازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٥٧ شهيدا و٨٢ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية. وأعلنت صحة غزة أن حصيلة الشهداء بلغت 35173 شخصا والمصابين و79061 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وصعدت قوات الاحتلال من عدوانها في مخيم جباليا ومحيطه واقتحمت ستة مراكز نزوح واعتقلت المئات وقتلت العشرات وأجبرت الآلاف على مغادرة جباليا نحو غرب غزة تحت وقع القصف.

وقدرت الوكالة أن 450 ألف شخص "نزحوا قسراً" من رفح منذ 6 مايو الجاري، عندما دخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق المدينة. وأضافت الوكالة أن "الناس يواجهون الإرهاق المستمر والجوع ولا يوجد مكان آمن، والوقف الفوري لإطلاق النار هو الأمل الوحيد".

ومن جهتها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن إسرائيل شنت 8 ضربات على الأقل استهدفت قوافل ومباني إغاثية في غزة منذ أكتوبر الماضي، رغم أن المنظمات قدمت إحداثيات مواقعها للسلطات الإسرائيلية لضمان حمايتها.

وأوضح تقرير آخر صادر عن المنظمة أن جيش الاحتلال نفذ ما لا يقل عن 8 ضربات على قوافل ومبان لعمال إغاثة في غزة منذ أكتوبر الماضي. وافتتحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وشركاء لها مستشفى ميدانيا في جنوب غزة أمس في محاولة لتلبية ما وصفته بالطلب “الهائل” على الخدمات الصحية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على رفح الأسبوع الماضي.