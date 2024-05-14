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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات وأمريكا تبحثان الشراكة الإستراتيجية للاستثمار في الطاقة النظيفة

الإمارات وأمريكا
الإمارات وأمريكا تبحثان الشراكة الاستراتيجية

التقى الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مؤتمر المناخ cop28 ، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الثلاثاء، جنيفر جرانهولم، وزيرة الطاقة الأمريكية، في أبوظبي.

وذكر بيان صادر اليوم، أنه قد دار نقاش خلال اللقاء حول فرص تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطاقة من خلال "الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأميركية للاستثمار في الطاقة النظيفة".

وخلال اللقاء، أكد سلطان الجابر حرص قيادة دولة الإمارات على مد وتعزيز جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي، وأشار إلى متانة وعمق العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية طويلة الأمد بين الإمارات والولايات المتحدة، وناقش مع جرانهولم الإمكانات النوعية لتقنيات الذكاء الاصطناعي وضرورة تحقيق انتقال منظّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

وقامت جنيفر جرانهولم بجولة في مركز التحكم الرقمي "بانوراما" التابع لأدنوك الحكومية الإمارتية للطاقة، حيث استمعت لشرح حول جهود دمج حلول الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصاً لقطاع الطاقة ونشرها لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تساهم في تعزيز معايير السلامة، وخفض الانبعاثات، وتحقيق قيمة إضافية كبيرة.

الطاقة المناخ وزيرة الطاقة الأمريكية

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